Bitlis semalarında görüldü: Devasa mercek bulutunu gören telefona sarıldı
Tatvan ilçesi, doğa tutkunlarını ve fotoğraf meraklılarını heyecanlandıran muhteşem bir doğa olayına tanıklık etti. İlçe merkezinde oluşan devasa mercek bulutu, görenleri hayran bıraktı. Yaklaşık dört saat boyunca gökyüzünde kalan bu nadir doğa olayı, bölge halkına unutulmaz bir manzara sundu.
Tatvan'da ortaya çıkan bu doğa olayı, gün ışığının değişimiyle farklı renk tonlarına büründü. Özellikle gün batımına doğru altın ve turuncu renklere dönüşen mercek bulutu, gökyüzüne eşsiz bir estetik kattı. Bölge halkı ve doğa fotoğrafçıları, bu anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına ve kameralarına sarıldı.