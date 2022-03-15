Bitlis’e kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı

"KARIN BAŞKENTİNDE KAR AFETİ YAŞANIYOR"

Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilk karın 9 Aralık 2021'de yağdığı Bitlis’te Mart ayı ile birlikte bu kış yağan kar miktarının 8 metre 37 santimetre olarak ölçüldüğü belirtildi.

Karın başkenti olan Bitlis’te bugünlerde bir kar afetinin yaşandığını söyleyen Hakan Okay, "Şu anda bulunduğumuz yer Bitlis'in Rahva bölgesindeyiz. Burada deyim yerindeyse göz gözü görmüyor. Yoğun bir tipi ve fırtına var. Gerçekten karın başkenti Bitlis'te bir kar afeti daha yaşanıyor" dedi.