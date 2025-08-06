40 yıldır baba mesleğini yapıyor: Bitlisli esnafın baston mesaisi

''YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ''

Gökbulak, baba mesleği olan baston sanatını 40 yıldır aynı tutkuyla aynı atölyede sürdürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezonda hem turizm hareketliliği hem de 1071 Malazgirt Zaferi kutlama etkinlikleri için yoğun şekilde çalışmaktayız. Atölyemizde kullanım amaçlı, hediyelik ve dekoratif bastonlar üretmekteyiz. Yüzlerce yıllık ağaçlardan yapılmış, kemikten üretilmiş ve ince el işçiliğiyle süslenmiş özel tasarım bastonlarımız büyük ilgi görüyor.

Türk sanatlarının zarif örneklerinden tezhip sanatı, oyma ve el işçiliğini bastonlarımızda ustalıkla uyguluyoruz. Kılıçlı modellerimizin yanı sıra, çeşitli hayvan figürleriyle süslenmiş özel tasarım bastonlarımız da koleksiyonumuzda yer almaktadır. 25 Ağustos'ta Ahlat ilçesine gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel bir tasarım yaptım. Bu yılki 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına gelecek olan yerli ve yabancı misafirler, devlet büyükleri için de özel bastonlar hazırlıyorum.''