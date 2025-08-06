40 yıldır baba mesleğini yapıyor: Bitlisli esnafın baston mesaisi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaklaşık 40 yıldır ceviz ağacından 'Ahlat bastonu' yapan Refa Gökbulak (52), Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümüne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasetçi ve konuklara hediye edilmek üzere çeşitli figürler işlenen özel bastonlar hazırlıyor.
Ahlat'ın sembolü haline gelen bastonları yapan ve bugüne kadar birçok lider, sanatçı ve ünlüye hediye eden Refa Gökbulak, her yıl olduğu gibi bu yıl da Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için hazırlıklarına başladı.