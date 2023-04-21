Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, sağanak yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Fırrtına nedeniyle bazı binaların çatılarından kopan parçalar, park halindeki 4 araca zarar verdi.

Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü - 1

Bitlis'te gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü - 2

Kentin Tatvan ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki 7 katlı iki binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki 4 aracın üzerine düştü.

Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü - 3

Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde hasar meydana geldi.

Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü - 4

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü - 5

Kaymakam Remzi Demir, hasarların karşılanması konusunda bina ve araç sahipleri ile görüşerek, geçmiş olsun dileğini iletti.

Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü - 6

Aracı hasar gören Nurullah Ergin, "Yağmur ve rüzgardan dolayı yan taraftaki binanın çatısı koparak park halindeki aracımızın üzerine düşmüş. Aracımızda hasar oluştu." dedi.

Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü - 7

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü - 8

İlçede sağanak yağış nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nde de göletler oluştu, araçlar güçlükle ilerledi.

Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü - 9

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Şırnak, Siirt, Bitlis ve Ağrı’da Cuma sabah saatlerinde kuvvetli yağışların etkisini kaybedeceği bildirildi.

Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü - 10
Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü - 11
Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü - 12
Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü - 13
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