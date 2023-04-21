Bitlis'te fırtınada binaların çatıları uçtu, araçlar hasar gördü

Bitlis'te gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı.
Kentin Tatvan ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki 7 katlı iki binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki 4 aracın üzerine düştü.
Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaymakam Remzi Demir, hasarların karşılanması konusunda bina ve araç sahipleri ile görüşerek, geçmiş olsun dileğini iletti.
Aracı hasar gören Nurullah Ergin, "Yağmur ve rüzgardan dolayı yan taraftaki binanın çatısı koparak park halindeki aracımızın üzerine düşmüş. Aracımızda hasar oluştu." dedi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
İlçede sağanak yağış nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nde de göletler oluştu, araçlar güçlükle ilerledi.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Şırnak, Siirt, Bitlis ve Ağrı’da Cuma sabah saatlerinde kuvvetli yağışların etkisini kaybedeceği bildirildi.