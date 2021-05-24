Bitlis'te kuraklık: Çekirge istilasıyla sonuçlandı

Bitlis’in Mutki ilçesinde, kuraklık nedeniyle milyonlarca çekirge üredi. Mutki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrullah Bayrakı, ilaçlama yapılmazsa çekirgelerin uçmaya başlayacağını ve zarar vereceklerini söyledi. Bölgede ilaçlama çalışması başlatıldı.

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İHA 24.05.2021 - 09:14

Bitlis'in Mutki ilçesinde Erler köyü ve civarında milyonlarca çekirgenin üremesi üzerinde, bölgede ilaçlama çalışması başlatıldı. Ekili alanlara zarar vermeden üreme merkezlerinde yapılan ilaçlama çalışmalarına Mutki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrullah Bayrak da katıldı.

Bu yılın kurak geçmesi nedeniyle çekirgelerin daha fazla ürediğine dikkat çeken Mutki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrullah Bayrak, bu dönemde ilaçlama yapılması gerektiğini, aksi halde çekirgelerin uçmaya başlamasıyla mücadelenin mümkün olmayacağını söyledi.

Bayrak, “Her yıl bu dönemlerde çekirge ile ilgili mücadelemizi sürdürüyoruz. Kurak geçen bir yıl yaşıyoruz. Bu da çekirge gibi tarım zararlılarının bu bölgede üremesine neden oluyor. Sonbahar döneminde bu bölgedeki çiftçilerimize eğitim yayım çalışmamızı yapmıştık" şeklinde konuştu.

Bayrak, "Çekirge ile ilgili alınması gereken tedbirleri de anlatmıştık. Bu dönem çekirgelerin tam çıkış dönemi, bunlarla ilgili olarak nereden çıktığını, nerelerde ürediğini bize gelip bilgi verdiler” dedi.

"Bizler de ekiplerimizle birlikte gelerek ilaçlamamızı yaparak daha tarlalara girmeden önlemlerimizi aldık" diyen Bakan, "Yağış olmadığından dolayı çekirgelerin yeşil alanlara doğru ilerlemesi başladı" ifadesini kullandı.

Mutki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrullah Bayrak, son olarak şöyle konuştu: Çekirgeler henüz tam uçmadan önce ilaçlama yaptık. Eğer kanatlanıp uçmaya başlasalardı, mücadelemiz daha da zor olacak ve belki de çok zarar vereceklerdi.

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