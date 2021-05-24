Bitlis'te kuraklık: Çekirge istilasıyla sonuçlandı

İHA 24.05.2021 - 09:14 | Son Güncelleme : 24.05.2021 - 09:17
Bitlis'in Mutki ilçesinde Erler köyü ve civarında milyonlarca çekirgenin üremesi üzerinde, bölgede ilaçlama çalışması başlatıldı.
Ekili alanlara zarar vermeden üreme merkezlerinde yapılan ilaçlama çalışmalarına Mutki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrullah Bayrak da katıldı.
Mutki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrullah Bayrak, son olarak şöyle konuştu:
Çekirgeler henüz tam uçmadan önce ilaçlama yaptık. Eğer kanatlanıp uçmaya başlasalardı, mücadelemiz daha da zor olacak ve belki de çok zarar vereceklerdi.