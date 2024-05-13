Bitlis'te şimşekler geceyi aydınlattı

Bitlis’te akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Bitlis'te şimşekler geceyi aydınlattı - 1

Bitlis’te Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkili olan yağmur akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bitlis'te şimşekler geceyi aydınlattı - 2

Şiddetli yağmurla birlikte çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Bitlis'te şimşekler geceyi aydınlattı - 3

Yaklaşık 1 saat boyunca aralıklarla çakan şimşekleri, Beş Minare Mahallesi'nde oturan Ahmet Araç isimli vatandaş kamerayla kaydetti.

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