Bitlis'te şimşekler geceyi aydınlattı
Bitlis’te akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Bitlis’te Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkili olan yağmur akşam saatlerinde etkisini arttırdı.
Bitlis’te Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkili olan yağmur akşam saatlerinde etkisini arttırdı.
Şiddetli yağmurla birlikte çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.
Yaklaşık 1 saat boyunca aralıklarla çakan şimşekleri, Beş Minare Mahallesi'nde oturan Ahmet Araç isimli vatandaş kamerayla kaydetti.