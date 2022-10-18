Bitlis'teki antik kent yok oluyor!

İnsanlar Tatvan’da antik kent olup olmadığını dahi bilmediklerini belirten Demirtaş, “Bir ara statüsünü değiştirdiler. Biz imza kampanyası başlattık. Yeniden kurul toplandı. Bu alanın birinci derecede arkeolojik ve doğal sit alanı olduğunu bir kez daha tescil etti. Ama şimdi bütün bunlar yetmez. Yani bir alanın sit alanı olarak ilan edilmesi, maalesef onu korumasına yetmiyor” diye konuştu.