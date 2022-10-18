Bitlis'teki antik kent yok oluyor!

Bitlis Tatvan'da bulunan antik kent gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.
Uzun yıllar Urartu Krallığına ev sahipliği yaparak 3 bin yıllık geçmişe sahip olduğu söylenilen Tatvan Antik Kenti, gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.
Van Gölü kıyısında yer alan binlerce yıllık antik kent, 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilerek birinci derecede arkeolojik sit alanı ilan edildi.
Sit alanı ilan edilmesinin ardından korunamayan ve gün geçtikçe kaybolma riski ile karşı karşıya kalan antik kent, bilimsel kazılar ile toprak altından çıkarılıp turizme kazandırılması bekleniyor.
Tatvan Antik Kenti’ndeki bazı yapılarda arkeolojik buluntular, taşları oyulmuş yapılar, binalar, geometrik şekiller ve çok sayıda işleme bulunuyor.
Az kişi tarafından bilinen Tatvan Antik Kenti, Bitlis’in gezi ve turizm rehberinde de yer almıyor.
Uzun bir süredir bakımsız olan antik kent,
defineciler tarafından da tahrip edildi.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Demirtaş, Tatvan Antik Kenti’nin Tatvan-Ahlat yolu üzerinde önemli bir mekan olduğunu söyleyerek, gün yüzüne çıkarılması gerektiğini söyledi.
Bölgenin birinci derecede arkeolojik ve doğal sit alanı olduğuna dikkat çeken Demirtaş, “Şu anda ‘Çöplük’ olarak adlandırılıp plaj olarak kullanılıyor. Burada toprağın altında bir şehir var. 1986 yılında antik kent olarak tescillenmiş durumda. Birinci derecede arkeolojik ve doğal sit alanıdır. Yani normalde koruma altında olması gerekiyor. Ama diğer bütün tarihi alanlar gibi burası da yeterince korunmuyor” dedi.
İnsanlar Tatvan’da antik kent olup olmadığını dahi bilmediklerini belirten Demirtaş, “Bir ara statüsünü değiştirdiler. Biz imza kampanyası başlattık. Yeniden kurul toplandı. Bu alanın birinci derecede arkeolojik ve doğal sit alanı olduğunu bir kez daha tescil etti. Ama şimdi bütün bunlar yetmez. Yani bir alanın sit alanı olarak ilan edilmesi, maalesef onu korumasına yetmiyor” diye konuştu.