Bitlis'teki deprem kafaları karıştırdı: "Fay yok deprem var"

"DİRİ FAY HARİTASININ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR"

27 Kasım’da olan depremlerin Hizan'ın hemen batısında, eylül ayında meydana gelen depremin ise Hizan'ın doğusunda meydana geldiğini kaydeden Doç. Dr. Alkan, Bitlis ve Van bölgesinde çok sayıda aktif diri fayın olduğunu da belirtti.

"MTA'nın diri fay haritasında burada birçok fay da görünüyor. Burada ilginç olan bu depremlerin olduğu yerde herhangi bir diri fayın görünmüyor olması. Burada fay veya fay zonu görünmüyor." diye konuşan Alkan, bu depremlerin doğrultu atımlı faylar olduğunu belirtip 27 Kasım'da meydana gelen depremlere bakıldığında bu haritada fayın görünmediğini ifade etti.

Alkan, "Burada önemli olan eğer bir yerde deprem varsa orada fay vardır. Buranın dikkate alınıp çalışılması gerekiyor. Diri fay haritası sürekli güncelleniyor. Her yapılan yeni çalışmada özellikle MTA'nın AFAD'ın üniversitelerin yaptığı çalışmalarda bunlar belli periyotlarda güncelleniyor." dedi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından diri fay haritasında tekrar güncellemelerin olduğunu dile getiren Alkan, "Bitlis'te meydana gelen son depremlerde haritaya baktığımızda fay yok. MTA'nın diri fay haritasının güncellenmesi gerekiyor. Burası jeolojik olarak özel bir bölge." diye konuştu.