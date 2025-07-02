Bitlis'ten binlerce yıllık tarihi mekanlara götürüldüğü belirlenen obsidiyenlerin izleri araştırılacak

Neolitik Çağ öncesi ve sonrasında sürekli kullanılan obsidiyenin kalitesi ve kesici özelliğinden dolayı tercih edildiğini dile getiren Çiftçi, "Levant bölgesindeki arkeolojik kazılar daha eskiye dayanıyor. Orada ele geçen obsidiyenlerin yüzde 20-25'inin Bitlis bölgesinden Nemrut ve Süphan'dan gittiği analizlerle kesinleşmiş. Körtik Tepe'deki malzemelerin de yoğunlukla buradan götürüldüğü kanıtlanmış. Yaklaşık 10 bin ile 11 bin yıl önceye ait kanıtlar da bulunuyor." dedi.

''YÜZEY ARAŞTIRMASINA BAŞLAYACAĞIZ''

Çiftçi, projenin il genelini kapsadığını ancak odak noktalarının Nemrut ve Süphan dağları ile yakın bölgeler olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Bitlis'i tamamen istememizin sebebi, 'İnsanlar bu bölgeyi önceden biliyorlar mıydı, yol güzergahları var mıydı, buraya yerleştiler mi?' bu soruların yanıtını bulmak. Bitlis sınırları içinde 17 bin yıl önce yaşayan, yerleşen insanlar var mıydı? Malzemeyi nerede işlediler? Malzeme büyük olduğundan mecburen burada işleyip ok ucu, mızrak ucu, kesici, delici aletler yaparak küçük şekilde mi götürdüler? Bunları araştırıyoruz. 3 yıl sürmesi planlanan bu projeyle özellikle Nemrut ve Süphan dağları ve çevresinde, yol güzergahlarında, Bitlis genelini araştırıp bunu sonuçlandıracağız. BEÜ ve farklı üniversitelerden uzman araştırmacılar ve akademisyenlerden oluşturulan ekiple yüzey araştırmasına eylül ayında başlayacağız. Araziye çıkıp bu amaçlar doğrultusunda yüzey araştırması yapılacaktır."