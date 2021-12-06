Bıyıklarının aylık masrafı bin 500 lira

“Sağ olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diyen Aslanhan, "Ben bir kez bu hataya düştüm bıyıklarımı kestim, çevreden öyle tepki gördüm ki. 'Bayram abi bıyıkları niye kestin, biz seni böyle tanıdık, böyle seviyoruz' dediler" şeklinde konuştu.