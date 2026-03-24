Biyopsi için gittiği hastanede hayatını kaybetti

Baba Yusuf Ballı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden oğlunun ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek şikayetçi olduklarını söyledi. Olayla ilgili konuşan baba Ballı, Umut Ballı'ya ünitelerce kan verildiğini fakat kan değerlerinde bir değişiklik gözlemlenmediğinin altını çizdi.

Doktor olan akrabalarının, “iç kanama olabilir, müdahale edin” şeklindeki uyarısının ardından Umut Ballı'ya hiçbir müdahalenin yapılmadığını belirten baba, "Sabah saat 07.00’de tekrar taburcu ettiler. Saat 10.00’da hayatını kaybetti. Benim oğlum Üniversite Hastanesi'nin ihmali nedeniyle öldü, başka bir şeyden değil. Şikayetçi oldum"

Ballı'nın eşi Handan Ballı ise, eşinin hastaneye “sapasağlam” girdiğini belirtti. Eşine yapılan biyopsinin ardından iki saat müşaade altında tutulduğunu ve sonrasında Ballı'nın eve gönderildiğini belirten Handan Ballı, eve geldikten sonra eşinin fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını anlattı.