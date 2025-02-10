Bizans döneminde stratejik bir konuma sahipti: 'Gavurhisarı' onarılmayı bekliyor

ÇOMÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, Troas ve Mysia bölgelerini birbirine bağlayan antik yolların üzerindeki önemli kontrol merkezlerinden biri durumunda olan ve bugünkü Atikhisar Barajı'nın hemen kıyısında yer alan Atikhisar Kalesi'nin Bizans İmparatorluğu döneminde stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Kalenin atıl bir halde ve geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangınlardan etkilenmiş durumda olduğunu söyleyen Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, "Önemli tarihi bir geçmişe sahip kalenin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ve Çanakkale turizmine kazandırılması için daha somut adımlar atılması gerekiyor" dedi