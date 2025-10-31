"Bizden sonra bu iş biter" dedi: Babasından kalan 85 yıllık makineyle mesleği yaşatıyor
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Ahmet Özsoy (68), 13 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini 55 yıldır devam ettiriyor. Babasından miras kalan 85 yıllık makineyle çalıştığını belirten Özsoy, "Bu meslek bitmek üzere. Yeni nesil gelmiyor, çırak da yetişmiyor" dedi.
Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Özsoy, 13 yaşında babasının yanında çırak olarak ayakkabı tamirciliğine başladı. Babasının ölümüyle mesleği devralan Özsoy, geçen süreçte ayakkabı tamirciliği yapıp geçimini sağladı.