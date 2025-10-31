"Bizden sonra bu iş biter" dedi: Babasından kalan 85 yıllık makineyle mesleği yaşatıyor

Bizden sonra da bu iş biter. Biz bu işin son örnekleriyiz. Dükkanı da devam ettiriyorum. Çocuklarımı yetiştirdim. Geçimimi bu işten sağladım ama artık çırak da yetişmiyor. Eski sanatkarlar da bitmek üzere" ifadelerini kullandı.