Black Friday 2025 hazırlıkları başladı: Black Friday ne zaman, hangi tarihte?

Alışveriş dünyasının en yoğun dönemlerinden biri olan Black Friday, cazip kampanyalarıyla öne çıkıyor. Her yıl milyonlarca tüketiciyi peşinden sürükleyen bu indirim dönemi, hem online alışverişte hem de mağazalarda büyük ilgi görüyor. Kısa süreli avantajlar ve geniş ürün yelpazesiyle Black Friday, markaların yılın en dikkat çekici fırsatlarını sunduğu bir alışveriş şölenine dönüşüyor.