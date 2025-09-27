Black Friday 2025 hazırlıkları başladı: Black Friday ne zaman, hangi tarihte?

Alışveriş severlerin merakla beklediği Black Friday indirimleri bu yıl da büyük fırsatlar getirecek. Elektronikten modaya, kozmetikten ev eşyalarına kadar birçok kategoride yılın en cazip kampanyaları tüketicilerle buluşacak. "Efsane Kasım" adıyla anılan bu dönemde hem online platformlarda hem de mağazalarda avantajlı alışveriş imkanı sunulacak.

Alışveriş dünyasının en yoğun dönemlerinden biri olan Black Friday, cazip kampanyalarıyla öne çıkıyor. Her yıl milyonlarca tüketiciyi peşinden sürükleyen bu indirim dönemi, hem online alışverişte hem de mağazalarda büyük ilgi görüyor. Kısa süreli avantajlar ve geniş ürün yelpazesiyle Black Friday, markaların yılın en dikkat çekici fırsatlarını sunduğu bir alışveriş şölenine dönüşüyor.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday, 28 Kasım 2025’te gerçekleşecek, onu 1 Aralık 2025’te Cyber Monday takip edecek ve birçok perakendeci hafta sonu boyunca indirimler sunacak.

BLACK FRİDAY NE KADAR SÜRER?

Son 5 yılda, perakendecilerin satışlar üzerindeki Black Friday etkisini en üst düzeye çıkarmak için farklı stratejiler uyguladığı görüldü. Bazı markalar yalnızca Black Friday günü %80’e varan tek günlük indirimler sunarken, bazıları ise Cyber Monday’e kadar hafta sonuna yayılan kampanyalar düzenliyor.

Diğer durumlarda bu süre tam 30 güne kadar uzatılabiliyor. Ancak bu tamamen perakendecilerin inisiyatifine bağlıdır ve markalar rakiplerinden öne çıkmak ya da gereksiz indirimlerden kaçınmak için farklı yöntemler uyguladığından siteye göre değişiklik gösterebilir.

