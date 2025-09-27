Black Friday 2025 hazırlıkları başladı: Black Friday ne zaman, hangi tarihte?
Alışveriş severlerin merakla beklediği Black Friday indirimleri bu yıl da büyük fırsatlar getirecek. Elektronikten modaya, kozmetikten ev eşyalarına kadar birçok kategoride yılın en cazip kampanyaları tüketicilerle buluşacak. "Efsane Kasım" adıyla anılan bu dönemde hem online platformlarda hem de mağazalarda avantajlı alışveriş imkanı sunulacak.
Alışveriş dünyasının en yoğun dönemlerinden biri olan Black Friday, cazip kampanyalarıyla öne çıkıyor. Her yıl milyonlarca tüketiciyi peşinden sürükleyen bu indirim dönemi, hem online alışverişte hem de mağazalarda büyük ilgi görüyor. Kısa süreli avantajlar ve geniş ürün yelpazesiyle Black Friday, markaların yılın en dikkat çekici fırsatlarını sunduğu bir alışveriş şölenine dönüşüyor.