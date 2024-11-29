Black Friday indirimleri kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe deniyor. Büyük oranlarda indirimli satışların yapıldığı Black Friday bu yıl 29 Kasım itibariyle başladı. Peki, Black Friday indirimleri kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

Black Friday indirimleri kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? - 1

Dünyanın dört bir yanında alışveriş tutkunları, yılın en büyük indirim dönemi olan Black Friday için mağazalara akın etti. 29 Kasım'da başlayan bu alışveriş çılgınlığı, elektronik, moda, ev eşyaları ve daha birçok kategoride büyük fırsatlar sunuyor.

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Black Friday indirimleri kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? - 2

Özellikle çevrimiçi platformlarda yoğun ilgi gören kampanyalar, bu yıl geçen yıla göre daha fazla ürün seçeneği ve daha yüksek indirim oranları ile dikkat çekiyor.

Black Friday indirimleri kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? - 3

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BİTECEK?

2024 yılı Black Friday (Kara Cuma) indirimleri, 29 Kasım Cuma günü başladı. Genellikle bu indirimler sadece bir günle sınırlı kalmaz; hafta sonu boyunca devam eder ve birçok mağaza, kampanyaları pazartesi günü gerçekleşen Cyber Monday ile sonlandırır.


Black Friday indirimleri kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? - 4

Dolayısıyla, Black Friday indirimlerinin 2 Aralık Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor​.

Black Friday indirimleri kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? - 5

Bununla birlikte, birçok marka ve mağaza "Black Friday Haftası" adı altında kampanyalarını bir hafta boyunca sürdürür. Özetle, Black Friday fırsatları 1 ila 7 gün arasında devam edebilir.

Black Friday indirimleri kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? - 6

BLACK FRİDAY NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Black Friday'nin kökeni, 1960'larda Philadelphia'da polis tarafından kullanılmaya başlanan bir terime dayanır. O dönemde, Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü, alışverişe çıkan kalabalıklardan dolayı trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Ancak zamanla, perakendeciler bu günü, yılın en büyük alışveriş fırsatları ve büyük indirimlerle ilişkilendirmeye başladılar. Bu nedenle "Black Friday" terimi, mağazaların kar marjlarını artırdığı, "kırmızı"dan "siyah"a geçişi simgeler hale geldi.

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