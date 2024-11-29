Black Friday indirimleri kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

Dünyanın dört bir yanında alışveriş tutkunları, yılın en büyük indirim dönemi olan Black Friday için mağazalara akın etti. 29 Kasım'da başlayan bu alışveriş çılgınlığı, elektronik, moda, ev eşyaları ve daha birçok kategoride büyük fırsatlar sunuyor.