Bob Ross'un şirketi vazgeçmiyor! İkinci kez AYM'ye başvurdu
TRT'de 1990'lı yıllarda yayınlanan "Resim Sevinci" programıyla Türkiye'de ünlenen ressam Bob Ross'un kurduğu şirketin, ürünlerinin taklitleriyle ilgili hukuk mücadelesi sürüyor. Şirket ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Kısa sürede yaptığı doğa resimleriyle ünlenen Amerikalı ressam Ross'un kendi adını taşıyan şirketinin taklit ürünlerle ilgili hukuk mücadelesi sürüyor.
Türkiye'de, Türk Patent Enstitüsünde tescilli, yağlı boya ve boyama malzemelerini satan ABD'li Bob Ross şirketi, 2019'daki başvurusunun ardından bir kez daha hukuki mücadelesini Anayasa Mahkemesine taşıdı.