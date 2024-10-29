Bob Ross'un şirketi vazgeçmiyor! İkinci kez AYM'ye başvurdu

1995'te vefat eden Ross'un kurduğu şirket, Türkiye'de, "Bob Roos markasını taşıyan ürün ve eğitim programlarının taklit edilerek veya başka ülkelerden hukuka aykırı şekilde ithal edilerek, yurt içinde satışa sunulduğu" gerekçesiyle dava açtı.



Davaya bakan İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 5 Aralık 2013'te, herhangi bir hakkı bulunmamasına rağmen başvurucuya ait markayı taşıyan ürünlerle başvurucuya ait eğitim CD'lerinin, Türkiye'de bir şirket tarafından ticari amaçlı kullanıldığını, markaya tecavüzde bulunduğunu tespit etti.