Böcek ailesi soruşturmasında gıda raporu çıktı
18.11.2025 10:14
AA
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada kokoreç ve midyenin tüketime uygun olduğu belirlendi. Numuneler aynı güne ait olmadığı için sonuç kesin değil. Adli tıp incelemesi sürüyor.
Almanya'dan Türkiye'ye gelen 4 kişilik aileden, yaşam mücadelesi veren baba Servet Böcek de dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
4 TUTUKLAMA
Ailenin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken gözaltına alınan midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklandı.
NUMUNE SONUÇLARI GELDİ
Savcılığın sevk yazısında, şüpheli E.E.'nin kokoreççisinden ve şüpheli Y.D.'nin midye tezgahında alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, tüketime uygun olduklarının tespiti yapıldığı ifade edildi.
Ancak ölüm olaylarının tüketimden yaklaşık 1,5 gün sonra gerçekleşmesi nedeniyle alınan numune örneklerinin bahse konu olayda ailenin kullandığı ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığı da ifade edildi.
Yazıda; şüpheli F.M.O.'nun kafe işletmesinden ve şüpheli F.T.'nin kuruyemiş baharat dükkanından alınan numunelere ilişkin analiz raporlarının henüz sonuçlanmadığı, ölenlerin kesin ölüm sebebinin tespitine dair Adli Tıp Kurumu'nda incelemelerin devam ettiği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.
Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.
ALÜMİNYUM FOSFİT ŞÜPHESİ
Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlenmişti.
Kullanılan ilaçta bulunan alüminyum fosfit içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Alüminyum fosfit; tarımda ve konutlarda pestisit adıyla kullanılan bir ilaç. İlacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme neden olabileceği belirtiliyor.
Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülen incelemelerde ailenin kanında alüminyum fosfit maddesinin izlerinin arandığı inceleme çok yönlü sürüyor.