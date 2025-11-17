Böcek ailesi soruşturmasında ilk bulgu ortaya çıktı. Odaya ağır kimyasal sızmış olabilir

Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülen incelemelerde ölen anne ve iki çocuğun kanında alüminyum fosfit maddesinin izlerinin arandığı incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi.

ANKARA'DA BENZER OLAYDAN İKİ KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ankara'da iki yıl önce yaşanan benzer bir olaydan aynı maddenin bulunduğu ilaçla ilaçlama yapılan bir apartmanda yaşanan olayda iki kişi ölmüş, 13 kişi ise etkilenmişti.

O tarihte gıda zehirlenmesi sanılarak hastaneye kaldırılan Türkan ve Elip Sude Sabancılar, önce taburcu edilmiş, ardından durumları kötüleşince tekrar kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirmişlerdi.