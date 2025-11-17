Böcek ailesi soruşturmasında ilk bulgu ortaya çıktı. Odaya ağır kimyasal sızmış olabilir
17.11.2025 15:45
Son Güncelleme: 17.11.2025 16:20
İHA, DHA
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada, alüminyun fosfit isimli, ortam ilaçlamasında kullanılan bir kimyasaldan kuşku duyuluyor. Ailenin tahtakurusu ilacından zehirlenmiş olabileceğine değerlendiriyor.
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Cinayet Büro ekipleri bugün yeni bir bulguya ulaştı.
Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi.
Kullanılan ilaçta bulunan alüminyum fosfit içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR?
Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan alüminyum fosfit maddesinin yanlış kullanımında son derece zehirli olmadığı belirtiliyor.
En çok tarımda ve konutlarda pestisit adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi.
Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.
Normal şartlarda, bu kimyasalın eğitimli kişiler tarafından, ortam karantinaya alınarak kullanılması, gaz birikmesine karşı önlem alınması gerekiyordu.
BABANIN TEDAVİSİ BU İHTİMALE GÖRE DEĞİŞTİRİLDİ
Hastanede tedavi gören baba Servet Böcek'in de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bilinci kapalı olarak entübe edilen Servet Böcek'in tedavisinin alüminyum fosfit zehirlenmesi olma ihtimaline karşılık yeniden düzenlendiği öğrenildi.
ADLİ TIP'TA İNCELEMELER SÜRÜYOR
Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülen incelemelerde ölen anne ve iki çocuğun kanında alüminyum fosfit maddesinin izlerinin arandığı incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi.
ANKARA'DA BENZER OLAYDAN İKİ KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Ankara'da iki yıl önce yaşanan benzer bir olaydan aynı maddenin bulunduğu ilaçla ilaçlama yapılan bir apartmanda yaşanan olayda iki kişi ölmüş, 13 kişi ise etkilenmişti.
O tarihte gıda zehirlenmesi sanılarak hastaneye kaldırılan Türkan ve Elip Sude Sabancılar, önce taburcu edilmiş, ardından durumları kötüleşince tekrar kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirmişlerdi.
YENİ GÖRÜNTÜ
Aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, ailenin hastane dönüşü taksiden inerek otele girdikleri görülüyor.
DÖRT ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturmada midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken zanlıların dördü bugün adliyeye sevk edildi.
Geri kalan yedi şüphelinin polisteki sorguları sürüyor.