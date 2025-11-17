Böcek ailesi soruşturmasında odadaki kimyasallar inceleniyor. Otel ilaçlaması odaya sızmış olabilir
17.11.2025 08:52
Son Güncelleme: 17.11.2025 14:16
NTV - Haber Merkezi
Böcek ailesi üyelerinin şüpheli ölümüne yönelik soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 11 kişiden dördü adliyeye sevk edildi. Otel ilaçlaması şüpheli bulundu.
İstanbul Fatih'te kaldıkları oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile anne Çiğdem Böcek yaşamını yitirirdi.
Baba Servet Böcek'in tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.
DÖRT KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Böcek ailesinin üç ferdinin ölümüne ilişkin soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
Olayla ilgili çalışmaların da Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.
Ailenin ölümüne ilişkin 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O.'nun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yedi şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
KİMYASALLAR İNCELEMEYE ALINDI
Ailenin kaldığı otelde ise inceleme sürüyor.
Ekipler otelde tek bir odanın ilaçlandığını belirledi.
Söz konusu ilaçların, hava boşluğundan ailenin kaldığı odaya sızma ihtimali değerlendiriliyor.
Ekipler, ilaçlamada kullanılan kimyasalları da inceleme altına aldı.
SADECE SU SATIŞI VARMIŞ
Otelin yetkisi Orhan Oğlak yaptığı açıklamada kendilerinden emin olduklarını iddia etmişti.
Su dışında herhangi bir ikramda bulunmadıklarını söyleyen Oğlak, "Herhangi bir kahvaltı servisimiz yok. Damacana suyumuz kapalı bardak suyumuz var. Gerekli yerlere söyledik." savunmasını yapmıştı.
Ayrıca yapılan denetimlerde Böcek ailesinin kaldığı otelde ilaçlama yapıldığı öğrenildi. İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor.
GIDA ZEHİRLENMESİ Mİ İLAÇLAMA MI?
Bir gıda zehirlenmesi mi söz konusu yoksa ilaçlama mı etkili oldu? Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, NTV'de olasılıkları değerlendirdi.
Zehirlenme şüphesi olanların otopside kan, doku ve idrar gibi örneklerinin alındığını ifade eden Kar, "Bunlar, toksikoloji laboratuvarlarına gönderilir. 250-300 maddenin rutinde çalışıldığı yerler alkol, uyuşturucu, sentetik uyuşturucu bunun yanı sıra antidepresanlar, antibiyotikler taranan skalada yer alır. Böcek, tarım, fare ilaçları da varsa kanda mutlaka çıkar. Bu olguda otopsi sonucunu beklememiz gerekiyor." dedi.
"Başka otelde kalan kişilerinde hastaneye başvurusuna baktığımızda yenilen ve içilen şeyden çok otelde herkesi etkileyen bir durumdan bahsediyoruz." diye konuşan Kar, ilaçlama sırasında ilacın damacana suyuna temas etmesi durumunda sudan içen herkesin zehirlenebileceğini dile getirdi.
"DİĞERLERİ ZEHİRLENMEYEBİLİR"
Böcek ailesinin Ortaköy'de yedikleri yemeklerden zehirlenebileceğine ilişkin de yorum yapan Kar, "Bir kokoreçin belli miktarında bozuk bir yer varsa o da sadece ondan yiyen 2-3 kişiye bakteri geldiyse onlar zehirlenebilir diğerleri zehirlenmeyebilir." dedi.
Kar, gıda zehirlenmesinden çok oteldeki ilaçlamadan şüphelendiğini dile getirip "Otelde aileden sonra 3 kişi daha değişik bulgularla ikisi zehirlenme biri kalp ritim bozukluğu ile başvurunca yenilen içilen şeyden çok haşere ilaçlamasından bir bulaşma olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.