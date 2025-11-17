Böcek ailesi soruşturmasında odadaki kimyasallar inceleniyor. Otel ilaçlaması odaya sızmış olabilir

Böcek ailesinin Ortaköy'de yedikleri yemeklerden zehirlenebileceğine ilişkin de yorum yapan Kar, "Bir kokoreçin belli miktarında bozuk bir yer varsa o da sadece ondan yiyen 2-3 kişiye bakteri geldiyse onlar zehirlenebilir diğerleri zehirlenmeyebilir." dedi.

Kar, gıda zehirlenmesinden çok oteldeki ilaçlamadan şüphelendiğini dile getirip "Otelde aileden sonra 3 kişi daha değişik bulgularla ikisi zehirlenme biri kalp ritim bozukluğu ile başvurunca yenilen içilen şeyden çok haşere ilaçlamasından bir bulaşma olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.