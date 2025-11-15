Böcek ailesinin kaldığı otelde iki kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, çocuklar burada yaşamını yitirmişti

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, dün sabah hayatını kaybetmişti. Baba Servet Böcek ise entübe edilmişti.

ÖN OTOPSİ RAPORU

Bir ailenin yok olmasına neden olan faciada, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenazelerin ön otopsi raporu tamamlanmıştı.

Rapora göre, ön bulgular ölüm nedenlerini tam olarak ortaya koyamadı ve zehirlenme olasılığına karşı bir dizi ayrıntılı çalışma daha yapılacak.

Adli Tıp Kurumu'nun bilgi notu olarak paylaştığı bilgilere göre raporda, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile ilgili, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişleyerek bölgeye normalden daha fazla kan gelmesi durumu) dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtilmişti.