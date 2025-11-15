Böcek ailesinin kaldığı otelde iki kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15.11.2025 13:05
Son Güncelleme: 15.11.2025 13:38
DHA
İstanbul'un Fatih ilçesinde, anne ve iki çocuğunun yaşamını yitirdiği Böcek ailesinin kaldığı otelde iki kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ölen anne ve iki çocuğunun kaldıkları otelde konaklayan iki turist, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de otelde denetim yaptığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.
Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.
Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.
HASTANEDE CAN VERMİŞLERDİ
Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, çocuklar burada yaşamını yitirmişti
Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, dün sabah hayatını kaybetmişti. Baba Servet Böcek ise entübe edilmişti.
ÖN OTOPSİ RAPORU
Bir ailenin yok olmasına neden olan faciada, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenazelerin ön otopsi raporu tamamlanmıştı.
Rapora göre, ön bulgular ölüm nedenlerini tam olarak ortaya koyamadı ve zehirlenme olasılığına karşı bir dizi ayrıntılı çalışma daha yapılacak.
Adli Tıp Kurumu'nun bilgi notu olarak paylaştığı bilgilere göre raporda, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile ilgili, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişleyerek bölgeye normalden daha fazla kan gelmesi durumu) dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtilmişti.
AİLENİN YEMEK YEDİĞİ İDDİA EDİLEN RESTORANA MÜHÜR
Ailenin kaldığı otelin güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alınmıştı. Midyeci, lokumcu ve restoran sahibinin de aralarında bulunduğu toplam dört şüpheli gözaltına alınmıştı. Ailenin yemek yediği iddia edilen restoran ise mühürlenmişti.
Seyyar midye satıcısı Y.D.'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 11, G.M.T. isimli iş yerinin sahibi E.E'nin "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kasten yaralama" suçlarından 2, lokum satışı yapan F.T'nin de "taksirle yaralama" suçundan bir kaydının olduğu belirlenmişti. Şüphelilerin olaya ilişkin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti.