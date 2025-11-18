Böcek ailesinin ölümü | Böcek ilacı nasıl zehirler? "Hızla öldürebilir, bir panzehri yok"
18.11.2025 13:52
Son Güncelleme: 18.11.2025 14:38
Melike Şahin
İstanbul'da Böcek ailesinin kaldığı otelde ilaçlama yapan şüpheli ifade verdi. Zanlı ifadesinde, her zaman iki kapak ilaç kullandığını, ilaçlamayı yaptıktan sonra otelden ayrıldığını söyledi. Peki böcek ilacı nasıl zehirler, ilk nasıl fark edilir? Uzman isim anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Gözaltındaki 7 şüpheliden 4'ünün gözaltı süresi yarın dolarken, diğer 3 şüpheli için ise ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.
4 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenirken, diğer 3'ünün ise işlemlerinin sonucuna göre değerlendirme yapılacağı öğrenildi.
TAKSİCİ İLE OTELİ İLAÇLAYAN KİŞİNİN İFADELERİ
Ayrıca ailenin hastaneden döndükleri sırada bindikleri taksinin şoförünün de bilgi amaçlı ifadesine başvuruldu. Taksicinin ifadesinde, çocuklardan birinin araca kustuğunu, daha sonra aracı yıkattığını söylediği öğrenildi. Aracın yıkanması nedeniyle kusmuktan örnek alınamadığı belirtildi.
Otelde ilaçlama yapan şüphelinin ise ifadesinde, her zaman iki kapak ilaç kullandığını, her zamanki gibi ilaçlamayı yaptıktan sonra otelden ayrıldığını söylediği öğrenildi.
BÖCEK İLACI EN BÜYÜK ŞÜPHELİ
4 kişilik ailenin ölüm nedeni henüz net değil. Ancak bulgular bir tür böcek ilacı olan alüminyum fosfit ihtimalini işaret ediyor.
Bu, en tehlikeli maddelerden biri olarak görülüyor ancak çoğu zaman uzman olmayan ellerde bilinçsizce kullanılıyor.
"HIZLA ÖLDÜREBİLİR, PANZEHRİ YOK"
NTV'ye konuşan Adli Tıp Uzmanları Derneği Genel Sekreteri Dr. Miraç Özdemir, "Alüminyum fosfit özelinde konuşacak olursak bir antidotu yok. Bu sebeple dünyada da en tehlikeli adledilen maddelerden birisi." dedi.
Solunum yoluyla temas olduğu zaman bu maddenin belirtilerinin saatler içinde başladığına dikkat çeken Özdemir "İlk etapta halsizlik, yorgunluk, kas sisteminde güçsüzlük gibi etkilerle başlıyor. Bu maddeye maruziyette kişiler saatler içinde kaybedilebiliyor." diye konuştu.
Alüminyum fosfitin panzehri yok ancak eğer böcek ilacı zehirlenmesi olduğu biliniyorsa yapılabilecekler var.
Dr. Miraç Özdemir, "İlk tespit edildiği anda kişinin kıyafetleri çıkarılabilir. Yıkama yapılabilir. Solunum sistemi etkilenmişse oksijen desteği uygulanabilecek tedaviler." ifadelerini kullandı.
Esas konu ise ilaçlama koşulları. İlaçlama yapılan ortamın insanlarla temasının kesilmesi gerekiyor. Özdemir, "Bu maddeyi kullanmadan önce o ortam kapatılmalı. Maskeli profesyonel ekipmanlı kişiler uyguladıktan sonra. Uzun bir süre havalandırma yapılmalı." dedi.
4 kişilik ailenin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla ortaya çıkacak.
NE OLMUŞTU?
Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.
Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.
Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.
BENZER ÖLÜMLER SIK YAŞANIYOR
İzmir'de 2 gün önce de bir yaşındaki Altay Toprak, Eskişehir'de 69 yaşındaki Aziz Eres böcek ilaçlaması sonrası hayatını kaybetmişti.
Geçen yıl İstanbul'da hayatını kaybeden 23 yaşındaki Alman öğrencinin ölüm nedeninin de böcek ilacı olduğu ortaya çıkmıştı.
Ankara'da 2 yıl önce alüminyum fosfit ile ilaçlama yapılan bir apartmanda 2 kişi yaşamını yitirmişti.
Konya'da da 2024 yılının şubat ayında böcek ilacı zehirlenmesi nedeniyle 7 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmişti.
İki katlı kerpiç evin birinci katında oturanlar daireyi ilaçlayıp pencere ve kapıyı da bantlayarak evden ayrılmıştı. Böcek ilacı, ikinci kattaki daireye sızdı ve 5 kişilik aile zehirlenmişti. Aile üyelerinden bazıları mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitmiş, anneanne ve torunu Ahmet Enes Temel evde kalmıştı.
Bir süre sonra torununun hareketsiz şekilde yattığını fark edip ambulans çağırmıştı. Küçük Ahmet, tüm müdahalalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.