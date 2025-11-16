Böcek ailesinden üç kişinin ölümü: Otel mühürlendi, bugün bir kişi daha fenalaştı

Aynı gün 16.00 sıralarında ailece Ortaköy Camisi'nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini belirten Böcek, daha sonra Dereboyu Caddesi'nde bulunan "G**** Kokoreç Midye" isimli restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin de tavuk tantuni yediğini aktardı. Daha sonra Fatih'te H*** S*** Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini beyan etti.

Çiğdem Böcek, 12 Kasım gece 01.00 sıralarında mide bulantısına uyandıklarını ancak sabah saat 09.00 sıralarında Bezmialem Hastanesi'ne gittiklerini, eşiyle kendisine serum takıldığını, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını, çocuklarına Bezmialem Hastanesi'nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi'ne gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başka bir tedavi uygulanmadığını ifade etti.

Aynı gün otele döndüklerini ve mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini dile getiren Böcek, 13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.