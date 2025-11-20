Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı
20.11.2025 11:18
Son Güncelleme: 20.11.2025 12:10
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da yaşamını yitiren Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde baba Servet Böcek'in kilitli kapıyı açamadığı için, ambulansa ulaşamadığı görülüyor.
DIŞARI ÇIKAMADILAR
Olay 13 Kasım günü yaşandı.
Böcek ailesi, hastane dönüşü odada bir kez daha fenalaşınca otelden çıkmak istedi.
Baba Servet Böcek otelin kapısına yöneldi. Ancak kapının kilitli olduğunu gördü.
Bu esnada otelin önüne bir ambulans yanaştı. Görüntülerde ambulanstan inen sağlık görevlilerinin otelin kapısında olduğu görüldü.
OTEL GÖREVLİSİ YERİNDE YOKTU
O anlarda hiçbir otel görevlisinin görev yerinde olmaması dikkat çekti.
Görüntülerin devamında baba Servet Böcek'in kucağında çocuğuyla birlikte kapıya geldiği ancak kapının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadığı görülüyor.
Baba Böcek'in eline aldığı eşyalarla da kapıyı kırmaya çalışması ve daha sonra kapının dışarıdan açılması da görüntülerde bulunuyor.
Söz konusu görüntülerde, yaşamını yitiren anne ise yer almıyor. Bir süre sonra kapı açılınca, aile hastaneye götürülüyor.
KAPIYI KİLİTLEYİP KEBAPÇIYA GİTMİŞ
Olaya ilişkin soruşturma sürerken, otel çalışanı M.M.U.D.C. tutuklandı.
M.M.U.D.C., savcılıktaki ifadesinde babanın dışarı çıkamadığı anlarda kapıyı kilitleyip kebapçıya gittiğini söyledi.
"Kapıyı kilitleme amacım, otele hırsızın girmesini engellemektir." diyen otel çalışanı, "Otelde koku olduğundan dolayı aldığım yemeği yan tarafta bulunan bahçede yedim. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde bir ambulans gördüm. Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim." ifadelerini kullandı.
Tutuklanan otel çalışanı, olayda ihmali olmadığını öne sürdü.
Otelde yarı zamanlı çalıştığını söyleyen M.M.U.D.C. şöyle devam etti:
"- Sahilde bir şeyler yediklerini ve midelerinin bu nedenle rahatsız olduğunu söylediler, hastaneye gitmek için yardım istediler.
- Kadırga Caddesi'nde klinik olduğunu söyledim. Daha sonra otelden çocuklarla birlikte çıktıklarını gördüm. Mesaim bitti evime geçtim.
- Aynı gün saat 20.30 sıralarında resepsiyon görevlisi olarak çalışan R.B. beni aradı acil işi olduğunu söyleyerek onun yerine çalışmamı istedi.
- 22.45 sıralarında otele geldim. Otelde kusmuk kokusu vardı. Saat 01.00 sıralarında koku nedeni ile hava almak için otel dışına çıktım."
- 01.30 sıralarında yemek için otelin kapısını kilitleyerek yakında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kitleme amacım otele hırsızın girmesini engellemektir.
- Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde bir ambulans gördüm.
- Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim. Benim olayla herhangi bir alakam yoktur. Kusurum olmadığını düşünüyorum"
ÖN ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI
Böcek ailesinin ölüm nedenine ilişkin araştırma ise sürüyor.
Ön otopsi raporuna göre, aile otelde kimyasal madde zehirlenmesi yaşamış olabilir.
Ailenin kaldığı oteldeki 101 numaralı oda 11 Kasım günü ilaçlanmıştı. Böcek ailesi ise 201 numaralı odada kalıyordu.
Bu oda, ilaçlanan odanın bir üst katında yer alıyordu ve odanın havalandırma sistemi yoktu.
Bir alt katta yapılan ilaçlamada kullanılan kimyasal maddelerin, üst kata sızdığı yapılan değerlendirmeler arasında yer alıyor.
15 Kasım Cumartesi günü aynı otelden yabancı uyruklu iki kişinin daha benzer şikayetlerle hastanede tedavi gördüklerine de raporda dikkat çekiliyor.
İLAÇLAMAYI YAPAN ŞİRKETİN SERTİFİKASI YOK
Savcılık ifadeleri, ilaçlama şirketinin kurumsal yapısı olmadığını, sertifikasız ve eğitimsiz ilaçlama yaptıklarını gösteriyor.
İlaçlama firması yetkilisi şüpheli Zeki K. ifadesinde, şöyle şunları söyledi:
"- DSS şirketi bana aittir. Ben bu şirketi 6-7 yıl önce kurdum. Şirkete ait bir iş yeri yoktur home ofis olarak çalışırız.
- İş yerimde gündelikçi olarak Doğan C. çalışır. Oğlum Serkan bu iş yerinde çalışmaz. Sadece SGK kaydını bu şirket üzerinden yapmıştık.
- Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Doğan C.’nin de bildiğim kadarıyla herhangi bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerinde Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların suya karıştırılarak yapıldığını bilirim.
NE OLMUŞTU?
Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, ailenin dört ferdi de yaşamını yitirmişti.
Böcek ailesinin ölümüne neden oldukları suçlamasıyla şu ana kadar sekiz kişi tutuklanmıştı.