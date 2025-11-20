Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, otel çalışanı M.M.U.D.C. tutuklandı.

M.M.U.D.C., savcılıktaki ifadesinde babanın dışarı çıkamadığı anlarda kapıyı kilitleyip kebapçıya gittiğini söyledi.

"Kapıyı kilitleme amacım, otele hırsızın girmesini engellemektir." diyen otel çalışanı, "Otelde koku olduğundan dolayı aldığım yemeği yan tarafta bulunan bahçede yedim. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde bir ambulans gördüm. Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim." ifadelerini kullandı.

Tutuklanan otel çalışanı, olayda ihmali olmadığını öne sürdü.

Otelde yarı zamanlı çalıştığını söyleyen M.M.U.D.C. şöyle devam etti:

"- Sahilde bir şeyler yediklerini ve midelerinin bu nedenle rahatsız olduğunu söylediler, hastaneye gitmek için yardım istediler.

- Kadırga Caddesi'nde klinik olduğunu söyledim. Daha sonra otelden çocuklarla birlikte çıktıklarını gördüm. Mesaim bitti evime geçtim.

- Aynı gün saat 20.30 sıralarında resepsiyon görevlisi olarak çalışan R.B. beni aradı acil işi olduğunu söyleyerek onun yerine çalışmamı istedi.

- 22.45 sıralarında otele geldim. Otelde kusmuk kokusu vardı. Saat 01.00 sıralarında koku nedeni ile hava almak için otel dışına çıktım."

- 01.30 sıralarında yemek için otelin kapısını kilitleyerek yakında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kitleme amacım otele hırsızın girmesini engellemektir.

- Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde bir ambulans gördüm.

- Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim. Benim olayla herhangi bir alakam yoktur. Kusurum olmadığını düşünüyorum"