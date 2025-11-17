Böcek ailesinin son görüntüsü
17.11.2025 15:45
Son Güncelleme: 17.11.2025 15:54
İHA
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken anne ve iki çocuğunu hayattan koparan faciada yeni görüntüler ortaya çıktı.
Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturmada midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken zanlıların 4’ü bugün adliyeye sevk edildi.
Geri kalan 7 şüphelinin polisteki sorguları sürüyor.
YENİ GÖRÜNTÜ
Aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, ailenin hastane dönüşü taksiden inerek otele girdikleri görülüyor.