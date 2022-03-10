"Böcek sevdalısı" profesör, 4 bin türlük koleksiyonunu müzede sergilemek istiyor

"BU İŞİ AŞKLA YAPIYORUM"

Yıllarca çeşitli türlerdeki böcekleri toplayabilmek için emek harcadığını, daha sonra öğrenci tez ve doktoraları sayesinde de büyük koleksiyon oluşturduğunu belirten Aslan, "O kadar güzel ki böcekler dünyasına girdiğiniz zaman onların renkleri, görevleri ve onların doğadaki etkinlikleri olsun bunu öğrendikçe aşkla bu işi yapıyorum" dedi.