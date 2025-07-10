"Böcekle mi uğraşacaksın" diyenlere aldırmadı, binlerce lira kazandı

İpek böceği yetiştiriciliği tesisini ziyaret eden Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, şunları söyledi:



"Bakanlığımızın politikalarının temel amaçlarından biri de kırsalda kalkınmayı sağlamaktır. Kırsal alanlar bizim için oldukça önemlidir; çünkü asıl üretim potansiyelimizin bulunduğu bölgeler buralardır. Bu nedenle kırsalda kalkınmanın sağlanması, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, altyapının iyileştirilmesi ve kırsaldaki aile işletmelerimizin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalardan biri de ipek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. İpek böceği yetiştiriciliğinin birçok avantajı bulunmaktadır. Ailenin herhangi bir ferdi tarafından kolaylıkla yapılabilecek bir faaliyet olması, ek gelir kaynağı sağlaması ve yılda yalnızca 50 gün süren bir tarımsal üretim olması dikkat çekicidir.

Ayrıca ürün alım garantili olup, Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir. 2024 yılı birim fiyatlarına göre, yaş koza kilogramı başına Bakanlığımız tarafından 1.400 TL destek verilmektedir. Üretimin gen kaynakları kapsamında değerlendirilmesi durumunda ise TAYGEM tarafından ek olarak 700 TL destek sağlanmaktadır. İlimizin coğrafi yapısı, iklim şartları ve bitki deseni, ipek böceği yetiştiriciliği için oldukça elverişlidir. Bursa KOZ ile iş birliği içerisinde yumurta paketlerimizi temin ederek ilimizde birkaç noktada deneme alanları oluşturduk.

Şu an bulunduğumuz yer de bu deneme alanlarından biridir. Buradaki asıl amacımız, ilimizde tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak ve üreticilerimize ek katkı sağlamaktır. Nihai hedefimiz ise sürdürülebilir üretimi teşvik ederek ilave bir ekonomik kapı açmak, uzun vadede üretimde sürdürülebilirliği sağlayarak işletmelerimize ekonomik katkı sunmak ve ilimizin tarımsal potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmaktır. Bu faaliyeti inşallah canlandırarak ilimiz için yeni bir ekonomik alan oluşturmuş olacağız" dedi.