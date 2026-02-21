Böcekler çıkan fırına para cezası
21.02.2026 15:37
İHA
Mersin’in Akdeniz ilçesinde ramazan denetimlerini sıklaştıran ekipler, hijyen kurallarına uymayan ve ruhsatsız çalışan fırına para cezası uyguladı.
Ramazan ayının gelmesiyle zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirdiği kontrollerde, ekmek ve pidelerin gramajı, üretim alanlarının hijyen şartları, çalışanların kişisel temizliği, kullanılan malzemelerin saklama şartları ve ruhsat durumları ayrıntılı şekilde incelendi.
HİJYENSİZ ÜRETİM
Denetimler sırasında bir fırında ihlaller belirlendi.
İmalathanenin genel temizlik kurallarına uymadığı, üretim alanında böceklerin bulunduğu, makineler ile ekipmanların kirli olduğu tespit edildi.
Ayrıca işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.
EKSİKLİKLER GİDERİLMEZSE MÜHÜRLENECEK
Zabıta ekipleri tarafından söz konusu işletmeye 6 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için 10 günlük yasal süre tanındı.
Belirlenen süre içinde gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde işletmenin mühürleneceği bildirildi.