Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı
Denizli’de 6 katlı apartmanın bodrum katında başlayan yangın nedeniyle tüm apartmanı duman sardı. Çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenirken, korkan genç, polisin ‘İn’ çağrısına kulak asmayınca itfaiye yardımıyla binadan tahliye edildi.
Denizli’de 6 katlı apartmanın bodrum katında başlayan yangın nedeniyle tüm apartmanı duman sardı.
Apartmandan güçlükle tahliye edilen vatandaşlardan 4’ü dumandan etkilenirken, korktuğu için binayı terk etmeyen genci itfaiye tahliye etti.
Yangın Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 6 katlı binanın bodrum katında yangın meydana geldi.