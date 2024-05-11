Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı

Denizli’de 6 katlı apartmanın bodrum katında başlayan yangın nedeniyle tüm apartmanı duman sardı. Çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenirken, korkan genç, polisin ‘İn’ çağrısına kulak asmayınca itfaiye yardımıyla binadan tahliye edildi.

Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı - 1

Denizli’de 6 katlı apartmanın bodrum katında başlayan yangın nedeniyle tüm apartmanı duman sardı.

Apartmandan güçlükle tahliye edilen vatandaşlardan 4’ü dumandan etkilenirken, korktuğu için binayı terk etmeyen genci itfaiye tahliye etti.

Yangın Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 6 katlı binanın bodrum katında yangın meydana geldi.

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Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı - 2

Apartman sakinleri tarafından fark edilemeyen yangının dumanı tüm binayı sardı. Dumanı fark eden apartman sakinleri ise kendi imkanlarıyla binayı terk etmeye başladı.

Duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı - 3

Yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, binadan çıkamayan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.

Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı - 4

Yangından kaynaklı dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Dumandan etkilenen vatandaşlara oksijen maskesi takıldığı görüldü.

Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı - 5

KORKUDAN BİNAYI TERK EDEMEDİ

Apartmanda yaşayan vatandaşlardan biri ise yoğun dumana rağmen korkusundan binayı terk edememesi dikkatlerden kaçmadı. Ara ara balkona çıkan genç, polis ekiplerinin ‘İn’ çağrısına rağmen aşağıya inmedi.

Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı - 6

Apartmanda bulunan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle genç binadan çıkartıldı.

Yangın ölen ya da yaralanan olmazken dumandan etkilenen 4 vatandaştan 2’si ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bodrum katta yangın: Dumanlar tüm binayı sardı - 7

Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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