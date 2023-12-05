Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı ortalığı karıştırdı
Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, suyu boşaltmak için çalışma başlattı.
Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp boşaltılan 4 katlı sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.