Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı ortalığı karıştırdı

Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı ortalığı karıştırdı - 1

Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp boşaltılan 4 katlı sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı ortalığı karıştırdı - 2

Polis, binanın etrafını güvenlik şeridiyle kapatırken itfaiye ekipleri de bodrum kattaki suyun boşaltılması için çalışma başlattı.

Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı ortalığı karıştırdı - 3

Polis, ihbarı gerçekleştirenin ifadesine başvurdu.

Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı ortalığı karıştırdı - 4
Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı ortalığı karıştırdı - 5
Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı ortalığı karıştırdı - 6
Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı ortalığı karıştırdı - 7
Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı ortalığı karıştırdı - 8
Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı ortalığı karıştırdı - 9
Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı ortalığı karıştırdı - 10
Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı ortalığı karıştırdı - 11
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