Bodrum kattaki suya "Bebek atıldı" ihbarı ortalığı karıştırdı

Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp boşaltılan 4 katlı sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.