Bodrum, Kemer ve Armutlu'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Alevlerle mücadele sürüyor. Yalova’nın Armutlu ve Antalya’nın Kemer ilçelerinde orman yangını çıktı. Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise makilik alanda yangın başladı. Armutlu’daki yangının ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekiplerin çalışması güçlükle sürüyor. Ekiplerin üç yangına da müdahalesi sürüyor.
Üç ilde yangınlarla mücadele sürüyor.
Yalova’nın Armutlu, Antalya’nın Kemer ve Muğla’nın Bodrum ilçelerinde çıkan yangınlara ekipler müdahale ediyor.