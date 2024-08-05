Bodrum, Kemer ve Armutlu'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Alevlerle mücadele sürüyor. Yalova’nın Armutlu ve Antalya’nın Kemer ilçelerinde orman yangını çıktı. Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise makilik alanda yangın başladı. Armutlu’daki yangının ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekiplerin çalışması güçlükle sürüyor. Ekiplerin üç yangına da müdahalesi sürüyor.

Bodrum, Kemer ve Armutlu'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - 1

Üç ilde yangınlarla mücadele sürüyor.

Yalova’nın Armutlu, Antalya’nın Kemer ve Muğla’nın Bodrum ilçelerinde çıkan yangınlara ekipler müdahale ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum, Kemer ve Armutlu'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - 2

ARMUTLU'DA YANGIN

Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bodrum, Kemer ve Armutlu'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - 3

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Yangının karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekiplerin çalışması güçlükle sürüyor.

Bodrum, Kemer ve Armutlu'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - 4

Vali Hülya Kaya, gazetecilere, "Bir helikopterle devam eden çalışmalara ikinci helikopter takviye istendi. Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.

Bodrum, Kemer ve Armutlu'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - 5

KEMER'DEKİ YANGIN SARP KAYALIK ALANDA

Antalya’daki yangın ise Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıktı.

Gedelme Yaylası bölgesindeki yangın saat 15.00 sıralarında başladı.
Bodrum, Kemer ve Armutlu'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - 6

Sarp kayalık alanda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye ilk etapta hava araçları sevk edildi. Hızla bölgeye ulaşan helikopterle yangının kontrol altına alınması için müdahaleye başladı.

Bodrum, Kemer ve Armutlu'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - 7

BODRUM AKYARLAR’DA MAKİLİK ALAN YANIYOR

Bodrum’a bağlı Akyarlar Mahallesi’ndeki otluk ve makilikte, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Bodrum, Kemer ve Armutlu'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - 8

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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