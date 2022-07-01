Bodrum mega yatları ağırlıyor

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum, uzunluğuyla dünyanın sayılı motor yatları arasındaki mega yatlara ev sahipliği yapıyor. Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in geçen sene gezdiği 107 metre uzunluğunda "Lana" isimli yat, Bodrum açıklarına demirledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.07.2022 - 06:29

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'nın ilçesinde, yaz sezonuyla birlikte mega yat trafiği de artıyor.

Deniz turizminde hareketli günler yaşamaya başlayan gözde turizm ilçesinin açıklarında, lüks tekneler ve farklı boylarda motor yatlar dikkati çekiyor.

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Özellikle Covid-19 salgınının etkisinin azalıp normalleşme süreciyle ivme kazanan deniz turizminde, mega yatlar da boy gösteriyor.

Büyük gezinti gemilerinin de rotasını çevirdiği ilçede, lüks motor yatlardan bazıları, uzunluğu ve gösterişli duruşlarıyla dikkati çekiyor.

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BİLL GATES, FARKLI KOYLARI GEZMİŞTİ

Bodrum açıklarındaki yatlardan biri de teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu 'in gezdiği 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki "Lana" isimli yat oldu.

İlçeyi geçen yıl ekim ayında ziyaret eden Gates, Cayman Adaları bayraklı yatla Bodrum'un yanı sıra Muğla'nın farklı koylarını da gezmişti.

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Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu ve su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, özellikle dalgalı denizde hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor. "Lana"nın haftalık kirası, yat sektöründe hizmet veren internet sitelerinde, 1 milyon 800 bin euro olarak belirtiliyor.

Bodrum mega yatları ağırlıyor - 5

DÜNYANIN EN UZUN YATLARI ARASINDALAR

Bodrum'da bu sezon görenlerin dikkatini çeken yatlar arasında 136 metre uzunluğundaki "Flying Fox", 101 metrelik "Idynasty", 85 metrelik "Sunrays", 81 metrelik "Air" ve 80 metrelik "Titan"da yer almıştı.

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Öte yandan Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, 21 Mart'ta Bodrum'a gelmişti. 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yat, bir süre Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'nde bağlı durduktan sonra geçtiği Yalıkavak açıklarında demirli duruyor.

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Bodrum'u ziyaret eden mega yatların bazılarında helikopter de bulunuyor.

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