Bodrum mega yatları ağırlıyor

BİLL GATES, FARKLI KOYLARI GEZMİŞTİ



Bodrum açıklarındaki yatlardan biri de teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in gezdiği 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki "Lana" isimli yat oldu.



İlçeyi geçen yıl ekim ayında ziyaret eden Gates, Cayman Adaları bayraklı yatla Bodrum'un yanı sıra Muğla'nın farklı koylarını da gezmişti.