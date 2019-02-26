Bodrum merkezine domuzlar indi
Anadolu Ajansı
Bodrum merkezine zaman zaman inen domuz sürüsü bir kez daha görüntülendi.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi.
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Konacık ve Torba mahallelerinde görülen yaban domuzları, sabahın erken saatinde evlerin bulunduğu alanda ve çöp kenarlarında yiyecek aradı.
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Vatandaşların verdiği ekmekleri yiyen domuzlar, bir süre sonra arazide gözden kayboldu.
Domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.