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Bodrum merkezine domuzlar indi

Anadolu Ajansı

Bodrum merkezine zaman zaman inen domuz sürüsü bir kez daha görüntülendi.

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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü ilçe merkezine indi.

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    Konacık ve Torba mahallelerinde görülen yaban domuzları, sabahın erken saatinde evlerin bulunduğu alanda ve çöp kenarlarında yiyecek aradı.

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    Vatandaşların verdiği ekmekleri yiyen domuzlar, bir süre sonra arazide gözden kayboldu.

    Domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

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