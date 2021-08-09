Bodrum ve Milas'ta yanan alanlar havadan görüntülendi

Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer tarafından çekilen görüntü ve fotoğraflardaki, geçmişte yemyeşil olan binlerce hektar alanın kapkara hali yürekleri dağladı.

Onlarca kez geçtiğimiz bu bölgelerin eski halini hatırlayınca gün içinde çok ağladım. Korku filmi sahnelerinden bir farkı yok. Durum felaket. Bizleri bu duruma düşürenleri değil bizler, torunlarımız dahi anacak, unutmayacak" dedi.