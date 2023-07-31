Bodrum ve Soma’da yangın (sabotaj şüphesi)

Manisa ve Muğla’dan akşam saatlerinde art arda yangın haberleri geldi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını ile Bodrum'daki makilik yangını ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soma’daki orman yangınına müdahale ise sürüyor. Öte yandan Menteşe'deki orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmada sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Bodrum ve Soma’da yangın (sabotaj şüphesi) - 1

Manisa ve Muğla’dan akşam saatlerinde art arda yangın haberleri geldi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum ve Soma’da yangın (sabotaj şüphesi) - 2

MENTEŞE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bodrum ve Soma’da yangın (sabotaj şüphesi) - 3

YANGINDA SABOTAJ ŞÜPHESİ

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra hava araçları da sevk edildi.

Yangına, havadan 6 helikopter, 4 uçak, karadan 7 arazöz, 3 su tankeri ile 1 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Müdahale sonucu yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin sabotaj ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Bodrum ve Soma’da yangın (sabotaj şüphesi) - 4

BODRUM'DA MAKİLİK YANGINI

Muğla’daki bir diğer yangın haberi Bodrum’dan geldi.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Ali Kelle Ormanı mevkisindeki makilik ve otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bodrum ve Soma’da yangın (sabotaj şüphesi) - 5

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangına müdahale çalışmalarına, havadan 2 uçak ve 3 helikopter destek verdi.

Bodrum ve Soma’da yangın (sabotaj şüphesi) - 6

Yangın sırasında bölgedeki trafolarda küçük çaplı patlamalar yaşandı. Çevre sakinleri, bahçe hortumları ve yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti.

Bodrum ve Soma’da yangın (sabotaj şüphesi) - 7

Yangın bölgesinde bazı kaplumbağalar, ekipler ve vatandaşlarca kurtarıldı. Kaplumbağalar, üzerlerine su dökülerek serinletilmeye çalışıldı.

Bodrum ve Soma’da yangın (sabotaj şüphesi) - 8

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bodrum ve Soma’da yangın (sabotaj şüphesi) - 9

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Bir yangın haberi de Manisa’nın Soma ilçesinden geldi.

Soma’ya bağlı Ularca Mahallesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz ve 7 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bodrum ve Soma’da yangın (sabotaj şüphesi) - 10
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