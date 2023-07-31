Bodrum ve Soma’da yangın (sabotaj şüphesi)
Manisa ve Muğla’dan akşam saatlerinde art arda yangın haberleri geldi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını ile Bodrum'daki makilik yangını ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soma’daki orman yangınına müdahale ise sürüyor. Öte yandan Menteşe'deki orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmada sabotaj ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Manisa ve Muğla’dan akşam saatlerinde art arda yangın haberleri geldi.