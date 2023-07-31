Bodrum ve Soma’da yangın (sabotaj şüphesi)

YANGINDA SABOTAJ ŞÜPHESİ

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra hava araçları da sevk edildi.

Yangına, havadan 6 helikopter, 4 uçak, karadan 7 arazöz, 3 su tankeri ile 1 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Müdahale sonucu yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin sabotaj ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.