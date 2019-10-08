NTV

Bodrum yine sular altında

Anadolu Ajansı

Bodrum'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, birçok noktada taşkın meydana geldi.

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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.

    CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI (VİDEO)

    LÜKS OTELE SU DOLDU (VİDEO)

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    İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından, Bitez ve Konacık mahalleleri ile bazı cadde ve sokaklarda mazgalların tıkanması sonucu su taşkınları yaşandı.
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    Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.
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    Su giderlerinin tıkanması sonucu trafiğe kapanan Bodrum-Turgutreis kara yolu çalışmaların ardından açıldı.
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    Yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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