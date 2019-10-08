Bodrum yine sular altında
Anadolu Ajansı
Bodrum'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, birçok noktada taşkın meydana geldi.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu.
CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI (VİDEO)
LÜKS OTELE SU DOLDU (VİDEO)
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2İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından, Bitez ve Konacık mahalleleri ile bazı cadde ve sokaklarda mazgalların tıkanması sonucu su taşkınları yaşandı.
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3Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.
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4Su giderlerinin tıkanması sonucu trafiğe kapanan Bodrum-Turgutreis kara yolu çalışmaların ardından açıldı.
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5Yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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