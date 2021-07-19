Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesi tatilci akınına uğradı. Nüfusun 1 milyona ulaştığı bölgeye, 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı.

DHA 19.07.2021 - 16:08

Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 1
Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum, 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı.
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 2
Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, trafik yoğunluğu devam ediyor.
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 3
400 bin olan nüfusun 1 milyona ulaştığı ilçede yoğunluk yaşanıyor.
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 4
İlçede, Torba ile Ortakent kavşağı arasında uzun araç kuyrukları oluştu.
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 5
Trafik ekipleri, ulaşımın sorunsuz sağlanması için çalışma yaparken, araçlar ve araçlarda bulunanlar da kontrol ediliyor.
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 6
İşte Bodrum trafiğinden kareler...
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 7
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 8
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 9
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 10
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 11
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 12
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 13
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 14
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 15
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 16
Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı - 17

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