Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı

Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, trafik yoğunluğu devam ediyor.

400 bin olan nüfusun 1 milyona ulaştığı ilçede yoğunluk yaşanıyor.

Trafik ekipleri, ulaşımın sorunsuz sağlanması için çalışma yaparken, araçlar ve araçlarda bulunanlar da kontrol ediliyor.