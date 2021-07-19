Bodrum'a 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesi tatilci akınına uğradı. Nüfusun 1 milyona ulaştığı bölgeye, 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı. Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum, 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, trafik yoğunluğu devam ediyor. 400 bin olan nüfusun 1 milyona ulaştığı ilçede yoğunluk yaşanıyor. İlçede, Torba ile Ortakent kavşağı arasında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, ulaşımın sorunsuz sağlanması için çalışma yaparken, araçlar ve araçlarda bulunanlar da kontrol ediliyor. İşte Bodrum trafiğinden kareler...