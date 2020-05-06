Bodrum’a giren araç sayısı bir günde yüzde 25 arttı

Bodrum’da seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından ilçeye giren araç sayısında yüzde 25 artış olduğu öğrenildi. Bodrum’a giriş yapan araç sürücülerinin ve yolcularının ateşlerini ölçen polis ekipleri, ilçeye gelen yazlıkçıların adres bilgilerini telefon numaralarını alarak 14 gün evde karantinada kalmalarını istiyor.

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İHA 06.05.2020 - 15:23

Muğla’da kalkan seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte turizmin göz bebeği Bodrum’a giren araç sayısında artış gözlenmeye başlandı. Dün gece yarısı kalkan seyahat kısıtlamasının ardından bugün araç giriş sayısında artış gözlendiği öğrenildi. Birçoğunun tatilci olduğu ve yazlık evlerine gelmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Seyahat kısıtlamasının öncesinde Bodrum’a günlük giriş yapan araç sayısı 12 bini geçmişti, kısıtlama öncesinde 100 bin tatilci Bodrum’a giriş yapmıştı. Bodrum’da görülen ilk korona virüs (Covid-19) vakası ve vefatı ise İstanbul’dan gelen yazlıkçılardan olmuştu.

Seyahat kısıtlamasının gelmesiyle birlikte ilçeye giren araç sayısı 2 bine kadar düştü, yazlıkçı sayısı ise sıfıra düşmüştü. Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte ilçeye giren araç sayısında yüzde 25 artış görüldü. Tatilciler ise tekrar Bodrum’a gelmeye başladı.

Bodrum’a giriş yapan araç sürücülerinin ve yolcularının ateşlerini ölçen polis ekipleri, ilçeye gelen yazlıkçıların adres bilgilerini telefon numaralarını alarak 14 gün evde karantinada kalmalarını istiyorlar. Günde 2 kez evlere ziyarete giden güvenlik güçleri yazlıkçıların karantinayı evlerinde geçirip geçirmediğini kontrol ediyor.