Bodrum’a su veren ikinci baraj da kurudu
Dünyaca ünlü turizm kenti Bodrum’un su ihtiyacını karşılayan Bodrum Mumcular ve Milas Geyik Barajı'nda su bitti. Yeterli miktarda su kalmayan Mumcular Barajı'nın 5 Ekim’de DSİ tarafından kapatılmasının ardından Geyik Barajı’nın da 12 Ekim’de kapatılacağı açıklandı.
Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da barajlarda su tükendi. Geçtiğimiz hafta kenti besleyen barajlardan biri olan Mumcular Barajı’nda su seviyesinin dip seviyeye inmesi nedeniyle su akışı durdu. Bununla birlikte Mumcular Barajı kapatıldı. Kenti besleyen bir diğer baraj olan Geyik Barajı’nda geçtiğimiz hafta su seviyesi yüzde 13’lerden dip seviyeye düştü. Bununla birlikte barajın Perşembe günü kapatılacağı belirtildi.