Bodrum’da araçlar 4 km’lik yolu 45 dakikada geçti
İHA
Ramazan Bayramı tatilinde Bodrum’a akın eden tatilciler, aşırı yoğunluk nedeniyle 4 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti. Bayramın 1’inci günü araçlar kilometrelerce kuyruk oluştururken, sahillerde ise adım atacak yer kalmadı.
-
1Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar Güney Ege'ye akın etti. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte oluşan yoğun trafik bayramın ilk günü de devam etti.
-
2Güney Ege’de en çok trafiğin yaşandığı bölge ise Bodrum oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden akın eden vatandaşlar Bodrum’un yolunu tuttu. Özellikle İstanbul kalabalığı Bodrum’a taşındı.
-
3Turizmin göz bebeği Bodrum’da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
-
4Araçlarıyla Bodrum’a gelen tatilciler, 4 kilometrelik yolu yaklaşık 45 dakikada geçebildi.
-
5Bayram tatilinin ilk gününde Bodrum sahilleri de doldu taştı. Sabah erken saatlerden itibaren plajları dolduran tatilciler, denizin keyfini çıkardı.
-
6Türkiye’nin farklı bölgelerinden Bodrum’a gelen vatandaşlardan bazıları ilçeyi gezmeyi tercih ederken, bazıları da deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.
-
7