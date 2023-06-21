Bodrum’da bayram tatili 750 liradan başlıyor, 10 bin euroya kadar çıkıyor
Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’da Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Kent genelinde yüzde 70 doluluk oranı hedeflediklerini söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Bodrum'da konaklama 750 liradan başlıyor tercihe göre bu fiyat 10 bin euroya kadar çıkıyor.” dedi.
Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala oteller ve eğlence mekanları hazırlıklarını tamamladı.
Bayramda her bütçeye uygun konaklama fırsatının olduğu Bodrum'da, kişi başı konaklama fiyatları 750 liradan başlayıp, 10 bin euroya kadar çıkıyor.