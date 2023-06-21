Bodrum’da bayram tatili 750 liradan başlıyor, 10 bin euroya kadar çıkıyor

Bodrum’da kurvaziyerlerle de turistlerin gelmeye devam ettiğini anlatan Dengiz, “Dünyanın her yerinden insanlar tatil için Bodrum'a geliyor. Bodrum'da konaklama 750 liradan başlıyor tercihe göre bu fiyat 10 bin euroya kadar çıkıyor. Misafirlerimizin trafik kurallarına uyacak şekilde buraya gelmelerini ve tatil sonrasında evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini istiyoruz.” şeklinde konuştu.