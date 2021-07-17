Bodrum'da bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor
Muğla'nın gözde turistik kenti Bodrum'a 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen birçok tatilci akın etti. Son 1 haftada kente, 100 bin aracın giriş yaptığı Bodrum'da nüfus yoğunluğunun 1 milyonu aşması bekleniyor.
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DHA 17.07.2021 - 20:39
Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Bodrum'da, yeni normalleşme süreci sonrası her geçen gün hareketlilik arttı.
Temmuz ayının başında 800 bine ulaşan nüfusun, bayramda 1 milyonu aşması bekleniyor.
Son 1 haftada kente, 100 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.
İlçe girişinde araç yoğunluğu dikkati çekti. Ünlü Kumbahçe, Gümbet, Ortakent sahillerine akın eden yerli ve yabancı tatilciler, denizin keyfini yaşadı.
Yerli yabancı turistler, sahil ve kulüplerde canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Su sporları yapanlar, denizin keyfini yaşadı.
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