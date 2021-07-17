Bodrum'da bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor

Muğla'nın gözde turistik kenti Bodrum'a 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen birçok tatilci akın etti. Son 1 haftada kente, 100 bin aracın giriş yaptığı Bodrum'da nüfus yoğunluğunun 1 milyonu aşması bekleniyor.

DHA 17.07.2021 - 20:39

Bodrum'da bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor - 1
Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Bodrum'da, yeni normalleşme süreci sonrası her geçen gün hareketlilik arttı.
Bodrum'da bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor - 2
Temmuz ayının başında 800 bine ulaşan nüfusun, bayramda 1 milyonu aşması bekleniyor.
Bodrum'da bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor - 3
Son 1 haftada kente, 100 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.
Bodrum'da bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor - 4
İlçe girişinde araç yoğunluğu dikkati çekti. Ünlü Kumbahçe, Gümbet, Ortakent sahillerine akın eden yerli ve yabancı tatilciler, denizin keyfini yaşadı.
Bodrum'da bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor - 5
Yerli yabancı turistler, sahil ve kulüplerde canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Su sporları yapanlar, denizin keyfini yaşadı.
Bodrum'da bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor - 6
Bodrum'da bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor - 7
Bodrum'da bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor - 8
Bodrum'da bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor - 9

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