Bodrum'da corona virüs tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Bodrum'da zabıta ekipleri corona virüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 11 işletmenin faaliyetlerini durdurarak, işletmeleri mühürledi.

Anadolu Ajansı 31.08.2020 - 23:21 | Son Güncelleme : 31.08.2020 - 23:22

Bodrum'da corona virüs tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu - 1
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu.
Bodrum'da corona virüs tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu - 2
Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerini sürdürüyor.
Bodrum'da corona virüs tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu - 3
Yapılan denetimlerdeki işlemlerin sonucuna göre, 1 işletme 1 gün, 4 işletme 4'er gün, 2 işletme 15'er gün süreyle, 4 işletme de süresiz kapatıldı.
Bodrum'da corona virüs tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu - 4
Fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranılmasıyla ilgili değişik maddelerden işlem yapılan, Çarşı ve Gümbet Mahallesi'ndeki 11 işletmeyi zabıta ekipleri mühürledi.
Bodrum'da corona virüs tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu - 5
Bodrum'da corona virüs tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu - 6
Bodrum'da corona virüs tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu - 7
Bodrum'da corona virüs tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu - 8

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