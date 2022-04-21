Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği: 460 kilogram çöp toplandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirildi. Böylelikle, 460 kilogram plastik, metal, cam, lastik, tekstil ve ahşap atık denizden ve kıyıdan temizlenmiş oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 19:33

Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği: 460 kilogram çöp toplandı - 1

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Yalıkavak Mahallesi'nde yapıldı.

Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği: 460 kilogram çöp toplandı - 2

Gönüllü dalgıçların denize dalarak dipteki atıkları temizlediği etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği: 460 kilogram çöp toplandı - 3

Öğrenciler sahil temizliği yaparak etkinliğe destek verirken, dalgıç ekibi de deniz dibindeki atıkları temizledi. Etkinlik sonunda 460 kilogram plastik, metal, cam, lastik, tekstil ve ahşap atık denizden ve kıyıdan temizlendi.

Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği: 460 kilogram çöp toplandı - 4

Başkan Aras, öğrencilerle birlikte çıkarılan atıkların etrafında doğanın korunmasının önemi hakkında sohbet etti.

Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği: 460 kilogram çöp toplandı - 5
Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği: 460 kilogram çöp toplandı - 6
Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği: 460 kilogram çöp toplandı - 7
Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği: 460 kilogram çöp toplandı - 8
Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği: 460 kilogram çöp toplandı - 9
Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği: 460 kilogram çöp toplandı - 10
Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği: 460 kilogram çöp toplandı - 11
Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği: 460 kilogram çöp toplandı - 12
Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği: 460 kilogram çöp toplandı - 13

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