Bodrum'da denize hafriyat döken firmaya soruşturma

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize hafriyat döktüğü belirlenip, belediye tarafından çalışma izni iptal edilen ve 30 bin lira ceza kesilen inşaat firması hakkında soruşturma başlatıldı.

Haberler - DHA 22.03.2022 - 17:27

Bodrum'da denize hafriyat döken firmaya soruşturma - 1

'nın ilçesinde 15 Mart'ta deniz kenarındaki parselde yürütülen otel inşaatı çalışmasında, iş makineleri ve kamyonlarla deniz doldurulmaya başlandı.

Durumu fark edenler, bu anları görüntüleyip Bodrum Belediyesi'ne bildirdi. 

Bodrum'da denize hafriyat döken firmaya soruşturma - 2

30 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İhbarla bölgeye giden zabıta ekipleri, firmaya hem 30 bin lira para cezası kesti hem de çalışma izinlerini iptal etti.

Bodrum'da denize hafriyat döken firmaya soruşturma - 3

Muğla , Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilmesi için de firma hakkında tutanak tutuldu.

Bodrum'da denize hafriyat döken firmaya soruşturma - 4

"400 KAMYON HAFRİYAT DÖKÜLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİK"

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, 400 kamyon hafriyatın deniz kıyısına döküldüğünü belirlediklerini söyledi.

Firma ise belediyenin talebi ile hafriyatı temizleme çalışması başlattı. 

Bodrum'da denize hafriyat döken firmaya soruşturma - 5

Belediye yetkilileri, 15 gün boyunca her gün yapılacak rutin kontrol ile denetimlerin süreceğini belirtti.

Bodrum'da denize hafriyat döken firmaya soruşturma - 6

Konuyla ilgili açıklama yapmak istemeyen firmaya 15 gün içerisinde temizlik çalışmalarını tamamlaması durumunda tekrar çalışma onayı verileceği de belirtildi.

Bodrum'da denize hafriyat döken firmaya soruşturma - 7

Öte yandan firma hakkında çevreyi kirlettiği gerekçesiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Bodrum'da denize hafriyat döken firmaya soruşturma - 8
Bodrum'da denize hafriyat döken firmaya soruşturma - 9
Bodrum'da denize hafriyat döken firmaya soruşturma - 10
Bodrum'da denize hafriyat döken firmaya soruşturma - 11
Bodrum'da denize hafriyat döken firmaya soruşturma - 12
Bodrum'da denize hafriyat döken firmaya soruşturma - 13

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