Bodrum’da düşen yıldırımlar trafo, ev ve oteli yaktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sırasında düşen yıldırımlar nedeniyle 3 trafo ile bazı evler ve bir otelde yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bodrum’da düşen yıldırımlar trafo, ev ve oteli yaktı - 1

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Gölköy ile Gündoğan mahallerinin yer aldığı bölgeye düşen yıldırımlar 3 trafoda yangın çıkardı. Gölköy bölgesinde trafo yangını nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da düşen yıldırımlar trafo, ev ve oteli yaktı - 2

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler yangını söndürürken, bölgede onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bodrum’da düşen yıldırımlar trafo, ev ve oteli yaktı - 3

Düşen yıldırımların neden olduğu elektrik kesintisi sonucu bazı vatandaşların elektronik cihazlarında hasar oluştuğu bildirildi.

Bodrum’da düşen yıldırımlar trafo, ev ve oteli yaktı - 4

Ayrıca düşen yıldırımlarla bazı evlerde ve bir otelde yangın çıktı.

Bodrum’da düşen yıldırımlar trafo, ev ve oteli yaktı - 5

Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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