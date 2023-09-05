Bodrum’da düşen yıldırımlar trafo, ev ve oteli yaktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sırasında düşen yıldırımlar nedeniyle 3 trafo ile bazı evler ve bir otelde yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.
Gölköy ile Gündoğan mahallerinin yer aldığı bölgeye düşen yıldırımlar 3 trafoda yangın çıkardı. Gölköy bölgesinde trafo yangını nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.