Bodrum’da eğlence mekanında yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanında yangın çıktı. Sabaha karşı başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülebildi. Yangın maddi hasara neden oldu.

Bodrum’da eğlence mekanında yangın - 1

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren eğlence mekanında sabah karşı yangın başladı.

Mekanın kapalı alanında bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum’da eğlence mekanında yangın - 2

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Bodrum’da eğlence mekanında yangın - 3

Eğlence mekanında büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedenin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

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