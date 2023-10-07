Bodrum’da eğlence mekanında yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren eğlence mekanında sabah karşı yangın başladı.

Mekanın kapalı alanında bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.