Bodrum'da eski vekilin kullandığı cipte yangın çıktı

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

İHA - Anadolu Ajansı 07.05.2021 - 04:16

Bodrum'da eski vekilin kullandığı cipte yangın çıktı - 1

Mardin 22. Dönem Milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı 06 K 5544 plakalı lüks cipin motor kısmında, Bodrum ilçesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bodrum'da eski vekilin kullandığı cipte yangın çıktı - 2

Yangını fark eden Bölünmez, aracını durdurup yol kenarına park ederek cipten uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bodrum'da eski vekilin kullandığı cipte yangın çıktı - 3

Aracın motor kısmındaki yangın, ekiplerin yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Lüks cipte büyük çapta hasar oluştu. 

Bodrum'da eski vekilin kullandığı cipte yangın çıktı - 4
Polis ekipleri yangın söndürme çalışması sırasında çevre güvenliği aldı.
Bodrum'da eski vekilin kullandığı cipte yangın çıktı - 5

Bodrum Emniyet Müdürü Mete Durukan'da bölgeye gelerek Bölünmez'e geçmiş olsun dileğinde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Bodrum'da eski vekilin kullandığı cipte yangın çıktı - 6

Yangın sırasında bir süre kapanan karayolu, cipin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Bodrum'da eski vekilin kullandığı cipte yangın çıktı - 7
Bodrum'da eski vekilin kullandığı cipte yangın çıktı - 8
Bodrum'da eski vekilin kullandığı cipte yangın çıktı - 9
Bodrum'da eski vekilin kullandığı cipte yangın çıktı - 10
Bodrum'da eski vekilin kullandığı cipte yangın çıktı - 11

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