Bodrum'da eylülde turist bereketi

"EYLÜL'ÜN 20'SİNDEN SONRA FİYATLAR DAHA DA DÜŞER"

Eylül ve ekimde daha çok yabancı turistleri ve orta yaş-emeklileri ağırladıklarını belirten Şahin, "Orta yaş grubu misafirlerimiz Bodrum'a gelmeye başladı. Şu an otellerde yüzde 80 bandında doluluk oranı görünüyor. Ekimde havalar ılımlı ve sıcak geçerse, doluluk yansımaları devam edecektir. Normalde ekimde yüzde 80 beklentimiz olmaz, bu rakam daha da aşağıda olur. Yüksek sezon dediğimiz 45 gün bittikten sonra eylül ve ekimde fiyatlarda, genel anlamda yüzde 40 bandında bir düşüş oluyor. Bu dönem hem iç hem de dış pazardaki misafirlerimiz için bir tatil fırsatı oluyor. Eylül ve ekim içerisinde yine bir fiyat kırılması olur. Eylül'ün 20'sinden sonra fiyatlar daha da düşer. Bodrum'da her bütçeye uygun tatil avantajı var. Eylül'ün 20'sinden sonra kişi başı, 1500 liraya tatil yapma fırsatı bulunabilir. Enflasyon nedeniyle otellerdeki doluluk oranları yüksek olsa da karlılık anlamında bir düşüş söz konusu." diye konuştu.