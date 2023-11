Aranın ardından hakim sanığa indirim uygulamadan “Taksirle yaralamaya sebebiyet verme” suçundan 3 yıl hapis cezası ve yurt çıkış yasağının devam etmesine karar verdi.

Bunun yanında mahkeme sanık Thevenin ehliyetine 2 yıl süreyle el koyarken, cezanın para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

“ACIM BİTMEYECEK”

Duruşma çıkışında açıklama yapan Ezgi Aydındağ, sanığa ceza veren mahkemeye teşekkür edip, “Hakimin inisiyatifine karşı müteşekkirim çünkü herkes her zaman böyle davranmayabilir. Bana yetmiyor. Benim için hiçbir şey değil. Onun şu an ceza alması, şu an ağlaması ve kendisi için çözüm bulması beni yine de bir nebze olsun rahatlatıyor. 3 yıl sonra her şey bitebilir ama benim acım bitmeyecek.” dedi.