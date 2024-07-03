Bodrum’da feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletteki iki genç yaşamını yitirdi. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü, gözaltına alındı.

Bodrum’da feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi - 1

Bodrum’da meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Turgutreis-Gümüşlük yolu Kadıkalesi mevkisinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, caddede oldukça süratli şekilde seyrettiği iddia edilen 25 ADN 691 plakalı motosiklet, 5. Sokak’tan caddeye çıkan K.H. idaresindeki 20 H 8180 plakalı hafif ticari araca çarptı.

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Bodrum’da feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi - 2

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet önce telefon direğine, ardından yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi.

Bodrum’da feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi - 3

Yapılan kontrollerde motosiklette yolcu olarak bulunan Abdülkadir Tutkum ile ismi öğrenilemeyen sürücü gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bodrum’da feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi - 4

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. 2 gencin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Bodrum’da feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi - 5
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