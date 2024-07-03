Bodrum’da feci kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletteki iki genç yaşamını yitirdi. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü, gözaltına alındı.
Bodrum’da meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, Turgutreis-Gümüşlük yolu Kadıkalesi mevkisinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, caddede oldukça süratli şekilde seyrettiği iddia edilen 25 ADN 691 plakalı motosiklet, 5. Sokak’tan caddeye çıkan K.H. idaresindeki 20 H 8180 plakalı hafif ticari araca çarptı.